«القوى العاملة»: تعيين 58 شابًا بمطروح خلال ديسمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، 58 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذين وصل عددهم 172 طالب عمل، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأضاف «سعفان»، في بيان اليوم الجمعة، أن المديرية قامت باستخراج 80 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ39 متدربًا.