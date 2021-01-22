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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حبس أب قتل طفلته «خنقا» لسوء سلوكها بالإسكندرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:53 ص
حبس أب
حبس أب
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل طفلته الصغيرة التي تبلغ من العمرة 14 عاما خنقًا مستخدمًا إيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد بمقتل طفلة خنقًا داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

على الفور انتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على جثة طفلة تدعى "حنين.م.ح.م"، 14 سنة، ترتدي كامل ملابسها، ومسجاة على الأرض، وما فوق حول رقبتها إيشارب.

وبسؤوال الجيران، قرروا قيام المتهم م.ح.م، والد الطفلة بقتلها عن طريق خنقها بالإيشارب، وفر هاربا، مؤكدين أنه يعيش هو وطفلته المتوفاة بمفردهما داخل الشقة محل البلاغ، وبسؤال والدة الطفلة المتوفاة، أتهمت طليقها بقتل الطفلة.

وتمكن رجال البحث الجنائي، من تتبع خط سير الأب المتهم بقتل طفلته، وتحديد مكان اختبائه، وتم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وقتل طفلته لسوء سلوكها واعتيادها ترك المسكن، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر رقم 1372 لسنة 2021 إداري المنتزه ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات والتي أمرت ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثة وبيان سبب الوفاة.

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