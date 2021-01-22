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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:04 ص
البنطلونات
البنطلونات
سلمى بدر
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قدمت العديد من دور الأزياء مجموعاتها الجديدة بتشكيلة ريزورت لجميع مواسم عام 2021 بموديلات منوعة من البنطلونات التي تعكس أبرز صيحات العام الجديد.

◄ البنطلونات القصيرة:

انتشرت موضة البنطلونات القصيرة التي تعلو الكاحل ببضع السنتيمترات حيث ادرجته دور شهيرة بألوان وقصات مختلفة.

◄ البنطلونات الشارلستون:

أعادت بعض دور الازياء العالمية بعض صيحات السبعينات إلى الواجهة وفي مقدمتها البنطلونات الشارلستون الذي يتميز بالقصة المستقيمة عند الفخذين والتي تتسع تدريجيًا بدءًا من أسفل الركبة وتناسب البنات طويلات القامة وعلى القصيرات تجنبها تمامًا.

◄ البنطلونات المخططة:

برزت صيحة البنطلونات المخططة كموضة لعام 2021 وتتماشي مع صاحبات القامات القصيرة حيث أنها توحي بأن من ترتديها أكثر طولًا مما هى عليه.

◄البنطلونات عالية الخصر:

لا تزال البنطلونات عالية الخصر متصدرة مشهد الموضة خاصة القطع المصممة بأرجل واسعة، فهى تزيد من طول الجسم وتخفي الجزء السفلي الممتلئ من الجسم.
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021
موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021

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