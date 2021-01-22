موديلات متنوعة من البنطلونات لعام 2021

◄ البنطلونات القصيرة:

◄ البنطلونات الشارلستون:

◄ البنطلونات المخططة:

◄البنطلونات عالية الخصر:

قدمت العديد من دور الأزياء مجموعاتها الجديدة بتشكيلة ريزورت لجميع مواسم عام 2021 بموديلات منوعة من البنطلونات التي تعكس أبرز صيحات العام الجديد.انتشرت موضة البنطلونات القصيرة التي تعلو الكاحل ببضع السنتيمترات حيث ادرجته دور شهيرة بألوان وقصات مختلفة.أعادت بعض دور الازياء العالمية بعض صيحات السبعينات إلى الواجهة وفي مقدمتها البنطلونات الشارلستون الذي يتميز بالقصة المستقيمة عند الفخذين والتي تتسع تدريجيًا بدءًا من أسفل الركبة وتناسب البنات طويلات القامة وعلى القصيرات تجنبها تمامًا.برزت صيحة البنطلونات المخططة كموضة لعام 2021 وتتماشي مع صاحبات القامات القصيرة حيث أنها توحي بأن من ترتديها أكثر طولًا مما هى عليه.لا تزال البنطلونات عالية الخصر متصدرة مشهد الموضة خاصة القطع المصممة بأرجل واسعة، فهى تزيد من طول الجسم وتخفي الجزء السفلي الممتلئ من الجسم.