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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير البيئة البريطاني يُحذر من فيضانات مهددة للحياة الأسبوع المقبل

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:51 ص
وزير البيئة البريطاني،
وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس،
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قال وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، اليوم الجمعة، إن مشكلة الفيضانات التي تعاني منها بريطانيا حاليًا لن تتحسن بسبب ظاهرة التغير المناخي.

وحذر «يوستيس»، في تصريحات أدلى بها لبرنامج على قناة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية، من حدوث فيضانات في بعض المناطق بالمملكة المتحدة الأسبوع المقبل، تتراوح حدتها ما بين فيضانات قوية إلى مهددة للحياة.

وكانت الفيضانات قد هددت منطقة صناعية يتم فيها إنتاج وتخزين اللقاح الذي طورته بريطانيا ضد فيروس كورونا المستجد، وتم إجلاء العشرات من سكان ريكسهام أمس الخميس، من منازلهم بعد إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات، كما عملت خدمات الطواريء البريطانية على منع فيضانات شديدة من إلحاق الضرر بمخزن لجرعات من لقاح أسترازينيكا أكسفورد، وتمكن أفراد الطواريء من إنقاذ قوارير اللقاح، التي كانت مخزنة في مستودع بمدينة ريكسهام في ويلز.

يذكر أن ظروفا طقسية قاسية كانت قد ضربت أجزاء من شمال إنجلترا وأسكتلندا في وقت سابق من الأسبوع.

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