مقتل وإصابة 6 بهجوم جوى إسرائيلى على سوريا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، لهجوم جوي إسرائيلي من اتجاه الأراضي اللبنانية على محيط محافظة حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأكد مصدر عسكري سوري في تصريح أوردته وكالة الانباء السورية، اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية شنت هجومًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفًا بعض المواقع في محيط محافظة حماة، ما أسفر عن استشهاد عائلة من أب وأم وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة.