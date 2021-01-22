«الأوقاف» تستعد لصلاة الجمعة.. وتشدد على الإجراءات الوقائية

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 22 يناير الجاري، 21 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 24 مسجدًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، 762 مسجدًا حتى تاريخه.وأكدت وزارة الأوقاف، على إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.و واصلت وزارة الأوقاف، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.وقال القطاع الديني بالوزارة: «إنه على كل إنسان يحب وطنه أن يواجه الشدائد والصعاب بالأخذ بالأسباب والتفاؤل والأمل، والاجتهاد في العمل والدعاء، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في خدمة المجتمع، وتذكير الناس بضرورة وأهمية الأخذ بالأسباب، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة، حتى يرفع الله (عز وجل) عن بلادنا الوباء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء».وأشار القطاع الدينى، إلى أن ذلك يأتي ضمن الاهتمام ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وحذرت وزارة الأوقاف من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معلنة بعض الشروط لحضور صلاة الجمعة، موضحة أن الشروط هي:- ارتداء الكمامة لأنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتديها.- إحضار مصلى شخصي.- الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.- عدم المصافحة «السلام بالأيدي».- عدم العناق.