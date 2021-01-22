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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تفتتح 21 مسجدًا جديدًا اليوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:03 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة،
أميرة العناني
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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة الموافق 22 يناير الجاري، 21 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 24 مسجدًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، 762 مسجدًا حتى تاريخه.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد المقرر افتتاحها جاءت كالتالي:

مديرية أوقاف سوهاج:
1. مسجد آل همام "السوالم - طهطا".. وزارة الأوقاف
2. مسجد آل جاسر "طهطا".. وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط
3. الميره "المعابدة الغربية – أبنوب".. وزارة الأوقاف
4. النور المحمدي "الشنابلة - أبنوب".. وزارة الأوقاف
5. الشعبنية "نزلة سرقته – ديروط شمال"
6. الصوالح "قرية مزينه – ديروط جنوب"
7. النور "الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي"
8. روضة الرحمن "قرية كردوس – صدفا"
9. الكبير "قرية نزالي جانوب – القوصية شرق"
10. اللطيف الخبير "تل زايد - البداري"

مديرية أوقاف كفر الشيخ:
11. أحمد سليمان البحري "سيدي سالم"
12. فجر الإسلام "الحامول"
13. 58 البحرية "قرية الأندلس– الأندلس الرياض شرق"
14. القبلي "قرية السبعين – سيدي سالم"

مديرية أوقاف البحر الأحمر:
15. مسجد آل صابر "الغردقة"

مديرية أوقاف الجيزة:
16. الدهامات "طهما - العياط"

مديرية أوقاف البحيرة:
17.الجلاء "الطود - م كوم حمادة"

مديرية أوقاف الفيوم
18.البيطار "أبو شنب –إدارة أبشواي"
19. الرحمن "ع دنيال - الغرق قبلي - م إطسا"
20. الرحمن "الحسينية - أبو جندير - م إطسا"
21. عبدالله عبدالفتاح "أبو جندير - م إطسا"

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الوادي الجديد:
22. السلام بباريس "إدارة باريس"

مديرية أوقاف أسيوط:
23. الرضوان "بني عدي القبلية – بني عدي"

مديرية أوقاف سوهاج:
24. آل غابة "الغابات - البلينا"

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