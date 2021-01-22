



موعد صلاة الجمعة اليوم 22-1-2021 وحكم صلاتها في البيت

تقام صلاة الجمعة في القاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة وست دقائق، بينما تقام صلاة الجمعة في الإسكندرية في الساعة الثانية عشرة و إحدى عشر دقيقة وتقام صلاة الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين في محافظة الإسماعيلية، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز الصلاة في المنزل وترك صلاة الجماعة في المسجد لمن يخشى على نفسه أو أهل بيته من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أو كان مخالطا لأشخاص ثبت بالفعل إصابتهم بالفيروس حتى يتأكد من خلوه من العدوى.





كيفية صلاة الجمعة في المنزل

أكد مجمع البحوث بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة في البيت تصلى ظهرا أربع ركعات وليست ركعتين كما في المساجد، حيث فقدت أبرز أسباب صلاة الجمعة وهي اجتماع والتقى المسلمين لتأكيد الوحدة والتعاون في الطاعة فمتى انتفت تلك المقاصد فلا معنى لإقامة صلاة الجمعة في البيت وليس على المسلم البالغ العاقل آثم في الصلاة في المنزل خاصة في حالة انتشار وباء عالمي مثل فيروس كورونا.





الإجراءات الاحترازية في المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا

ازدادت نسب البحث عبر المنصات الإلكتروني عن موعد صلاة الجمعة اليوم 22-1-2021، وحكم صلاتها في البيت في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 لكبار السن ولكن البعض يفضل الصلاة في المسجد مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف منذ فتح المساجد عقب انكسار الموجة الأولى من الفيروس القاتل من لبس كمامات واقية وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل مصلى وتعقيم كافة أدوات الصلاة المستعملة والتأكد من تعقيم المسجد الذي تؤدى فيها الصلاة.





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يدير الكثير من المواطنين حاليا، محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم 22-1-2021، وحكم صلاتها في البيت خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور بيان الإفتاء في حكم الصلاة في المنزل لمن يخشى الإصابة.