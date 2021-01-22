مقتل وإصابة 9 من قوات الشرطة الأفغانية

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الجمعة مقتل 6 أفراد من قوات الشرطة وإصابة 3 آخرين بجروح في هجوم شنته حركة طالبان على موقع تابع لقوات الأمن بإقليم نيمروز جنوبي البلاد.ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن قائد شرطة الإقليم الكولونيل عبد الوهاب بالكرزاي قوله "إن الهجوم نفذه عشرات المقاتلين من حركة طالبان على موقع تابع لقوات الأمن بمديرية "خاشرود" بإقليم نيمروز الليلة الماضية"، مضيفا أن الحركة تكبدت خسائر أيضا جراء الهجوم.يأتي الهجوم في الوقت الذي تتواصل فيه محادثات السلام بين المفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، ووسط تصاعد أعمال العنف في مختلف أنحاء أفغانستان.