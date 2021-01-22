455 إصابة جديدة و90 وفاة بكورونا فى بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 7 آلاف و674 فحصًا.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 90 وفاة ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 8741 شخصًا.ووصل عدد المتعافين في بلغاريا إلى 177 ألفًا و354 شخصًا بعدما تماثل 2256 شخصًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالمستشفيات 3045 شخصًا من بينهم 297 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.