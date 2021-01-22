الدنمارك تعلق جميع الرحلات القادمة من دبي لخمسة أيام

قالت وزارة النقل في الدنمارك، اليوم الجمعة، إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من دبي لمدة خمسة أيام، وفقًا لـ"رويترز ".وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، الكشف عن 3529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 163285 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 267258 حالة منذ بداية الجائحة.