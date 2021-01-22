5348 إصابة جديدة و163 وفاة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف عن تسجيل 5 آلاف و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و182 ألفًا و969 حالة.وقال ستيبانوف حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 164 طفلًا و225 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف أنه تم تسجيل 163 حالة وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 21 ألفًا و662 وفاة مشيرًا إلى أن 14 ألفًا و239 حالة تماثلت للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المتعافين إلى 928 ألفًا و969 شخصًا.ولفت إلى أن 1900 شخص انتقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم خلال الساعات الـ24 الماضية.وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها دنيبروبتروفسك ولفيف ثم زابوريزهيا.