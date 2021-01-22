توقعات بفرض جو بايدن عقوبات على روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن هناك رؤية واضحة للتحديات التي تشكلها روسيا.ومن المتوقع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يتأخر ليعلن تفاصيل تلك الرؤية، وسط تقارير تشير إلى احتمال فرض عقوبات على موسكو.ولفت مسؤولان كبيران في إدارة بايدن، إلى أنه يخطط لفرض إجراءات عقابية على روسيا لدورها في الهجمات السيبرانية التي طالت مؤخرًا وبشكل واسع مؤسسات أمريكية رسمية.وأضاف أحد المسؤولين أن العقوبات وماهيتها ستحدد على ضوء تقييم استخباراتي بشأن أنشطتها الأخيرة، وفقًا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست».ويفترض أن يقدم التقرير المذكور بحسب الصحيفة، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية، حجم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد زعيم المعارضة أليكسي نافالني.وقال المسؤولان الرفيعان، إن طلب تقييم الاستخبارات سيصدر هذا الأسبوع، بحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست».فيما ذكر مسؤول كبير اخر، أن البيت الأبيض سيستخدم تلك التقييمات لتحديد الرد المناسب على الهجمات الروسية خلال الأسابيع الماضية.وتعرضت العديد من المؤسسات الرسمية والوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لهجوم إلكتروني ضخم، طال حتى قطاع الطاقة ووزارة الخزانة، ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى موسكو، بحسب ما أكد العديد من المحللين والمسؤولين الحكوميين في حينه.