رغم ارتفاع إصابات «كورونا».. كوريا الجنوبية تعتزم مراجعة تخفيف الإجراءات

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية، أنها ستراجع بعناية اللوائح المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، على الرغم من مؤشرات أخيرة بشأن تباطؤ أحدث موجة لجائحة فيروس كورونا في البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.وقال يون تاي-هو، كبير المسؤولين بوزارة الصحة، إنه «دائما هناك احتمال بشأن عودة ارتفاع حالات العدوى، مستشهدا بسلالات جديدة، بالإضافة إلى حقيقة أن الفيروس يميل لأن يكون أكثر نشاطًا خلال الشتاء».وتابع المسؤول أن الحكومة يتعين أن تتخذ موقفا حذرًا تجاه قواعد تخفيف الحجر الصحي، حيث إن أعداد حالات الإصابة اليومية ما زالت عند الـ300 إلى الـ400، وهي نفس المستويات التي كانت عليها في الموجة الثانية في منتصف أغسطس من العام الماضي.