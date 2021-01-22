صحف: الإمارات تسعى لإخراج الليبيين من أزمتهم بعيدًا عن تركيا ومرتزقتها

أكدت صحيفة "البيان" اليوم الجمعة، أن الإمارات ليس لها هدف سوى رؤية الليبيين يتفقون على آلية وطنية لإخراج بلدهم من أزمته، عبر الحوار والتفاهم، وبعيدًا عن تدخلات تركيا وميليشياتها ومرتزقتها؛ لأن هؤلاء لم يجلبوا سوى الويلات والآلام لليبيا وشعبها.وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "الإمارات والحل الليبي"، أن الليبيين باتوا على قناعة راسخة بأن الإمارات تسعى إلى تحقيق ما فيه مصلحتهم في بناء دولة قادرة على النهوض بجهود أبنائها المخلصين، مضيفة أنه "بعد أن توصّل الليبيون في حوارات عديدة، إلى اتفاقات لم تنفذ وتفاهمات لم تُحترم، باتوا على دراية أكثر، بأن الحل الأمثل لقضيتهم هو المدعوم من الحريصين على مصلحتهم، والإمارات في مقدمة هؤلاء".ولفتت إلى أن الليبيين ينظرون إلى الإمارات على أنها الشقيق المساند والداعم، وليست متدخلًا خارجيًا، إذ لم تنشئ ميليشيا تنفذ أجندات، ولم تصنع ولاءات تشذ عن البوتقة الليبية، وطنًا وشعبًا وقضية وحاضرًا ومستقبلًا.