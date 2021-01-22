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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الأمريكية ترفع المكافأة بشأن متورط بزرع قنابل قرب الكونجرس

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:57 ص
الشرطة الفيدرالية
الشرطة الفيدرالية
ا ش ا
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أعلنت الشرطة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع قيمة المكافأة التي سينالها من يدلي بمعلومات تساعد في التعرف على شخص زرع عبوتين بدائيتي الصنع، خلال اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" بالعاصمة واشنطن في السادس من يناير الحالي.

وذكرت الشرطة أنه تم رفع المكافأة من 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وبثت القناة فيديو لشخص يضع قنبلتين خارج مبنى، يوجد فيه مكاتب الحزبين الديمقراطي والجمهوري قرب الكابيتول، مرتديا قلنسوة رمادية ويضع قفازات، وبوجه ملثم.

ولم تنفجر القنبلتان، لكنهما اعتُبرتا علامة على احتمال أن يكون الاعتداء على "الكابيتول" مخططا له من أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب.

ولا يستبعد محللون، بينهم مسؤول شرطة الكابيتول، أن تكون القنبلتان وضعتا لإبعاد قوات الأمن حتى يتسنى للمعتدين اقتحام الكابيتول.

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