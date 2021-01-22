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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يقدم 100 مليون دولار لأفضل تكنولوجيا لالتقاط الكربون

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:55 ص
رجل الأعمال الملياردير
رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك
وكالات
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تعهد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك على موقع "تويتر"، بمنح جائزة قيمتها 100 مليون دولار لتطوير أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبات التقاط الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري جزءا مهما من خطط عديدة للسيطرة على تغير المناخ، لكن لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في هذه التكنولوجيا حتى الآن وسط تركيز الجهود على خفض
الانبعاثات بدلا من استخلاص الكربون من الهواء.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في أواخر العام الماضي، إن ثمة حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا التقاط الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر.

وكتب ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على "تويتر"، "أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار جائزة لأفضل تقنية لالتقاط الكربون.. التفاصيل الأسبوع المقبل".

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