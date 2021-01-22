50 ألف شخص توفوا بكورونا فى ألمانيا منذ بداية الوباء

أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة، عن أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا تجاوز عتبة الخمسين ألفًا، اليوم الجمعة، بينما مددت البلاد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الثامن من فبراير.وقال المعهد إنه سجل 50642 حالة وفاة، منذ بداية الوباء في شتاء 2020، وقد توفي 859 شخصًا في الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد أقل بالمقارنة الأسبوعية.