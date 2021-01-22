رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يتكبد خسارة أسبوعية رغم الترحيب بخطة التحفيز الأمريكية

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:48 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر، اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.3 % هذا الأسبوع، وتراجع 0.8 % مقابل اليورو في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف ديسمبر.

واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو واشترى 103.54 ين، وتقدم قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6 % للدولار الأسترالي و0.9 % للدولار النيوزيلندي.

ويسعى بايدن، الذي يسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمى إليه على الكونجرس الأمريكي، إلى الاقتراض والإنفاق لدعم الاقتصاد، وقاد ترقب التحفيز الأسهم إلى مستويات قياسية مرتفعة، بينما كبحت توقعات
التضخم العوائد الحقيقية.

وتراجع الدولار الكندي 0.2 % إلى 1.2671 للدولار الأمريكي مع انخفاض أسعار النفط اليوم، لكنه مرتفع 0.5 % هذا الأسبوع، وبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الخميس بعد أن فاجأ بنك
كندا المركزي بعض المتعاملين بعدم خفض أسعار الفائدة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 % من ذروة عامين ونصف العام التي بلغها أمس الخميس ليستقر عند 1.3707 دولار، وتلقى العملة البريطانية الدعم من الأمل في أن تعزز لقاحات مضادة لفيروس كورونا
التعافي الاقتصادي في وقت لاحق من العام، واستقر مؤشر الدولار اليوم الجمعة عند 90.110 وانخفض 0.7 % في الأسبوع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

«لؤلؤة» وغيرها.. المسلسلات الشتوية تجمع العائلة وتكسر كآبة «كورونا»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة