الجيش السوري يصد هجوما للطيران الإسرائيلي على حماة

تمكن الدفاع الجوي للجيش السوري، فجر اليوم الجمعة، من التصدي لهجوم جوي للطيران الإسرائيلي على محيط محافظة حماة وإسقاط معظم صواريخه.وذكر مصدر عسكري لوكالة (سانا) السورية "أنه حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، شن الطيران الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".