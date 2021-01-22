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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لسنا ميليشيات.. نائب تركي يهاجم أردوغان بعد رفع جنود لإشارة رابعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:37 ص
أنجين ألتاي، النائب
أنجين ألتاي، النائب التركي المعارض
هدير سند
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شن أنجين ألتاي، النائب التركي المعارض، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد انتشار صور لجنود من الجيش التركي يرفعون إشارة رابعة.

وقال النائب المعارض،" أردوغان حول الجيش التركي إلى ميليشيات ترفع شارة رابعة وشارة الذئاب الرمادية"، في إشارة إلى الإخوان وتنظيم قومي آخر متطرف، مضيفا في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية "رجب طيب أردوغان لا يريد أن يكون ولاء الجيش للدولة التركية والمؤسسات بل له".

وتابع " ألتاي": "نحن نسمي كل عنصر في الجيش والقوى الأمنية مناضلا، ولكنه مناضل من أجل الشعب، وتركيا ليست جمهورية موز، بل دولة قائمة بمؤسساتها".

ثم رفع النائب صورة تظهر أحد الجنود الأتراك يرفع بيد إشارة رابعة، وبيده الأخرى علامة الذئاب الرمادية، قائلًا "هذا ما يريده الرئيس التركي، هذا الجندي الذي يعشقه أردوغان"، كما أظهر صورة أخرى لثلاثة جنود يرفعون إشارة رابعة، مشددا على أنه لا يمكن للجيش أن يكون ميليشيات عند حزب سياسي.


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