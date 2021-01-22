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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

عمرو عبد الجليل يدخل «عش الدبابير» ليحصل على «لحم غزال» رمضان المقبل

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:29 ص
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
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يخوض الفنان عمرو عبدالجليل، سباق دراما رمضان المقبل بثلاثة أعمال درامية لينافس بقوة نجوم الصف الأول في مقدمتهم أحمد السقا، وأمير كرارة، وكريم عبدالعزيز.

ويصور الفنان حاليًا العمل الأول "لحم غزال" الذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

والعمل الثاني هو مسلسل "كل ما نفترق" الذي من المقرر أن يدخل بلاتوه التصوير خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة ريهام حجاج، وأحمد فهمي، وطارق عبد العزيز، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

كما يشارك عمرو عبدالجليل أيضا في مسلسل "عش الدبابير" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، وليد فواز، وتُجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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