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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يترك رسالة ودية لبايدن قبل مغادرة البيت الأبيض

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:47 ص
ترامب
ترامب
هدير سند
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كشف أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاصيل جديدة، تتعلق بالرسالة التي تركها للرئيس المنتخب جو بايدن.

وترك ترامب رسالة لبايدن قبل مغادرته البيت الأبيض، حيث رفض الأخير الإفصاح عن مضمونها "احترامًا لترامب" على حد وصفه، وقال بايدن للصحفيين: "الرئيس كتب رسالة ودية للغاية، ونظرًا لكونها خاصة، فلن أفصح عن مضمونها حتى أتكلم معه"، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن أحد كبار مساعدي ترامب قوله، إن الرسالة ذات مضمون "شخصي"، وبأنها "من أجل نجاح البلاد والإدارة الجديدة"، وذكر المصدر أن الرسالة التي كتبها ترامب لبايدن، كانت على رأس قائمة أولويات الرئيس المنتهية ولايته ليلة الثلاثاء الماضي.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، تقديم تفاصيل حول الرسالة التي تركها ترامب لبايدن، وقالت للصحفيين إنها "رسالة خاصة كما أخبرنا بايدن، وذات نبرة ودية".

ولم يهنئ ترامب، منافسه الديمقراطي بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، كما جرت العادة في الولايات المتحدة.

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