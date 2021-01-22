تقارير أمريكية: بايدن يعتبر كلمة «أجنبى» إهانة وسيغيرها

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إزالة كلمة "أجنبي" أو "غريب" الموجودة في قوانين الهجرة الأمريكية، كجزء صغير من الإصلاح الشامل للهجرة، واستبدالها بكلمة "غير مواطن".وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن مصطلح "غريب غير شرعي" انتُقد لفترة طويلة باعتباره إهانة غير إنسانية من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين، أصبح أكثر إثارة للجدل خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث شجع بعض كبار المسئولين الفيدراليين على استخدامه، بينما اتخذت العديد من الولايات والحكومات المحلية إجراءات لحظره.يقول خوسيه أنطونيو فارجاس، وهو مهاجر غير موثق تسعى منظمته إلى مزيد من الدقة في توصيف المهاجرين أن قانون الولايات المتحدة يعرف "الأجنبي" أو "الغريب" على أنه "أي شخص ليس مواطنا أميركيا، وكنا في إدارة ترامب في ورطة.