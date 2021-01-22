مرشحة لوزارة الخزانة الأمريكية: سنواصل محاربة دعم إيران للإرهاب

أكدت مرشحة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لوزارة الخزانة جانيت يالين، أن الإدارة الجديدة ستراجع العقوبات المفروضة على إيران للتأكد من فعاليتها، مشددة على سعي الوزارة إلى مواصلة محاربة دعم طهران للإرهاب.وقالت بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرج اليوم الجمعة: "ستراجع وزارة الخزانة بعناية العقوبات المفروضة على إيران".كما أضافت في جزء من إجاباتها عن أسئلة اللجنة المالية بمجلس الشيوخ: أن الغرض من مراجعة العقوبات الإيرانية هو التأكد من أنها هادفة وفعالة وعواقبها غير المقصودة ضئيلة".إلى ذلك، شددت على سعيها إلى دفع إيران للامتثال مجددا ببنود الاتفاق النووي، بعد الانتهاكات الجمة والتراجع عن الالتزامات من قبل طهران خلال الأشهر الماضية.واعتبرت أن امتثال السلطات الإيرانية التام بالعودة إلى بنود الاتفاق الذي وقع عام 2015 شرط أساسي لتبرير تخفيف العقوبات.وفيما يتعلق بدعم إيران لفصائل إرهابية، قالت إنها توافق على أن إيران هي الراعي الأكبر لإرهاب الدولة في العالم.كما أضافت "سأضمن استمرار وزارة الخزانة في عملها المهم لمحاربة دعم إيران للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان".يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت فرضت مجموعة واسعة من العقوبات على الشركات والأفراد وحتى ناقلات النفط المرتبطة بإيران، وانتهجت تجاه طهران منذ العام 2018 سياسة ضغط قصوى، كما فرضت عقوبات على كوريا الشمالية والصين وفنزويلا وروسيا.