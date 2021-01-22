تقارير أمريكية تكشف احتمال فرض عقوبات على موسكو

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن لديها رؤية واضحة للتحديات التي تشكلها روسيا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم البنتاجون.وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتأخر ليعلن تفاصيل تلك الرؤية، وسط تقارير تشير إلى احتمال فرض عقوبات على موسكو.وأشار مسؤولان كبيران في إدارة ساكن البيت الأبيض الجديد إلى أنه يخطط لفرض إجراءات عقابية على روسيا لدورها في الهجمات السيبرانية التي طالت مؤخرا وبشكل واسع مؤسسات أمريكية رسمية.كما أوضح أحد المسئولين، أن العقوبات وماهيتها ستحدد على ضوء تقييم استخباراتي بشأن أنشطتها الأخيرة، ومن المتوقع إن طلب تقييم الاستخبارات سيصدر هذا الأسبوع.ويفترض أن يقدم التقرير المذكور بحسب الصحيفة، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية، حجم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد زعيم المعارضة أليكسي نافالني.فيما ذكر مسؤول كبير آخر، أن البيت الأبيض سيستخدم تلك التقييمات لتحديد الرد المناسب على الهجمات الروسية خلال الأسابيع الماضية.يذكر أن العديد من المؤسسات الرسمية والوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة تعرضت الشهر الماضي لهجوم إلكتروني ضخم، طال حتى قطاع الطاقة ووزارة الخزانة، ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى موسكو، بحسب ما أكد العديد من المحللين والمسؤولين الحكوميين في حينه.في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الروسية أمس، عن أملها في أن تتبع الإدارة الأمريكية الجديدة، نهجا أكثر توازنا في العلاقات مع روسيا مع وقف تصعيد المواجهة بين الطرفين.