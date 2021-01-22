انتهاكات أرودغان مستمرة.. تركيا تقصف الريف الشرقى لناحية عين عيسى بسوريا

نفذت القوات التركية مجددًا قصفًا مدفعيًا على الريف الشرقي لناحية عين عيسى شمال مدينة الرقة السورية، من قواعدها المنتشرة في ريف مدينة كري سبي، وبالتعاون مع الفصائل السورية المتشددة.وأفاد مصدر مطلع من المنطقة، أن القوات التركية ومواليها يقصفون في هذه الأثناء، قرية المشيرفة والطريق الدولي شرقي عين عيسى.وأكد المصدر، أن عدد من القذائف المدفعية وقعت في محيط المنطقتين المذكورتين، منوهًا إلى أن القصف مازال مستمرًا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وتستمر تركيا بانتهاك اتفاقاتها المزدوجة مع أمريكا وروسيا، بشأن وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، دون أي تحرك من قبل الدولتين الضامنتين، ووسط صمت دولي.