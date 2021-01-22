مواصلة الانهيار.. تراجع جديد لاحتياطيات البنك المركزى التركى

انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 2 مليار و483 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي ليسجل 90 مليار دولار و81 مليون دولار، وفقا موقع "تي أر تي خبر" التركي.ونشر البنك المركزي التركي تقريرًا حول الإحصائيات المالية والمصرفية الأسبوعية، حيث انخفض إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 15 يناير بمقدار 775 مليون دولار ليتراجع إلى 47 مليار و902 مليون دولار بعد أن كان يسجل نحو 48 مليارًا و677 مليون دولار في 8 يناير الفارط.وخلال الفترة المذكورة، انخفض احتياطي الذهب بمقدار مليار و708 مليون دولار ليتراجع من مستوى 43 مليار و887 مليون دولار إلى 42 مليار و179 مليون دولار.وبذلك تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 2 مليار 483 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق مسجلًا انخفاض من 92 مليار 564 مليون دولار إلى 90 مليار و81 مليون دولار.