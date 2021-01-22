أسعار المستهلك فى اليابان تسجل أكبر انخفاض منذ أكثر من 10 سنوات

أظهر تقرير حكومي ياباني اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في اليابان انخفض بنسبة 1 % في ديسمبر عن العام السابق، مسجلا أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات، بسبب برنامج دعم السفر وانخفاض أسعار الطاقة.ووفقا لتقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، فإن القراءة تمثل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، وكانت بعيدة جدًا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من سبع سنوات.وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 33.5% عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة الترويج للسفر في يوليو لتنشيط الاقتصادات المحلية وصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا. لكن تم تعليقها بعد عودة ظهور العدوى.