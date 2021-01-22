الحكومة اليابانية: لا صحة لاحتمال إلغاء الأولمبياد

قال مانابو ساكاي نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة للصحفيين اليوم الجمعة إنه لا صحة للتقرير الإعلامي بشأن احتمال إلغاء أولمبياد طوكيو ونفى الأمر تماما.وكانت صحيفة التايمز قالت إن الحكومة اليابانية توصلت ضمنيا لقرار إلغاء الأولمبياد، التي كانت تأجلت من العام الماضي حتى الصيف المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.