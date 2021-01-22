المكسيك تسجل وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1803 وفيات جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي يومي منذ بداية الجائحة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 146174 حالة وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.وسجلت الوزارة 22339 إصابة جديدة يوم الخميس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و711283 حالة.ويرجح مسؤولو الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الفحوصات على نطاق واسع.