وفيات كورونا فى كولومبيا تتجاوز 50 ألفا
الجمعة 22/يناير/2021 - 06:20 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألفا بينما اقتربت الإصابات من حاجز المليونين.
وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كولومبيا 1.97 بينما بلغ إجمالي الوفيات 50187.
وتكافح البلاد موجة ثانية من الإصابات إذ سجلت رقما قياسيا من الإصابات الجمعة الماضية تجاوز 20 ألفا.
وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كولومبيا 1.97 بينما بلغ إجمالي الوفيات 50187.
وتكافح البلاد موجة ثانية من الإصابات إذ سجلت رقما قياسيا من الإصابات الجمعة الماضية تجاوز 20 ألفا.