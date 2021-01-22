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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى كولومبيا تتجاوز 50 ألفا

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:20 ص
كورونا فى كولومبيا
كورونا فى كولومبيا
وكالات
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قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألفا بينما اقتربت الإصابات من حاجز المليونين.

وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كولومبيا 1.97 بينما بلغ إجمالي الوفيات 50187.

وتكافح البلاد موجة ثانية من الإصابات إذ سجلت رقما قياسيا من الإصابات الجمعة الماضية تجاوز 20 ألفا.

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