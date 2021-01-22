وفيات كورونا فى كولومبيا تتجاوز 50 ألفا

قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألفا بينما اقتربت الإصابات من حاجز المليونين.وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كولومبيا 1.97 بينما بلغ إجمالي الوفيات 50187.وتكافح البلاد موجة ثانية من الإصابات إذ سجلت رقما قياسيا من الإصابات الجمعة الماضية تجاوز 20 ألفا.