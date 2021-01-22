أستراليا: إصابات كورونا تصل إلى 28 ألفا و750 والوفيات 909

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أستراليا إلى 28 ألفا و750 شخصا حتى الساعة 0730 صباح اليوم الجمعة بتوقيت سيدني، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.واستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 909 حالات، وتعافى 25 ألفا و956 شخصا من مرض كوفيد.19-ومر حوالي 51 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أستراليا.