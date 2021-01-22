رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 73 ألفا و918 حالة

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:16 ص
كورونا» في كوريا
كورونا» في كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى 73 ألفا و918 شخصا حتى الساعة 7:30 صباحا بتوقيت سول، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 1316 حالة، وتعافى 60 ألفا و846 شخصا من مرض كوفيد-19، ومر حوالي 52 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة: بدء حملات تطعيم لقاحات كورونا قبل نهاية يناير

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

وظائف وزارة التضامن الاجتماعى 2021 لأصحاب الحرف

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-1-2021

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة