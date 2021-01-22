كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 73 ألفا و918 حالة

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى 73 ألفا و918 شخصا حتى الساعة 7:30 صباحا بتوقيت سول، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 1316 حالة، وتعافى 60 ألفا و846 شخصا من مرض كوفيد-19، ومر حوالي 52 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.