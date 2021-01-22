إلغاء أولمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

كشفت صحيفة التايمز، عن مصدر فى التحالف الحاكم قوله إن الحكومة اليابانية توصلت بشكل خاص إلى أنه يجب إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستركز على الفوز بتنظيم الأولمبياد فى الموعد التالى المتاح فى 2032.وكان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد وباراليمبيات طوكيو، أعلن يوم الثلاثاء الماضى، عن التزامه بإقامة هذين الحدثين المنتظرين هذا العام ( الألعاب الأولمبية ، والألعاب الأولمبية للمعاقين) ، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا.وقال موري يوشيرو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه سيمضي قدما في الاستعدادات المخططة بهدوء، مضيفا أن الرياضة أداة قوية لتحريك الناس وأنه سيقدم الأفضل حتى يمكن إقامة الألعاب لجلب الأمل والسعادة للكثيرين .وتقول اللجنة المنظمة إن أعضاءها يعملون بأقصى تباعد ممكن نظرا لإعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاثة مقاطعات مجاورة، مع المضي قدما في الاستعدادات بجدية.