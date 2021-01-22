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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قديروف يدعو لتسليم أحمد زكاييف لروسيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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توجه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى المنظمات الدولية بطلب تسليم القيادي السابق للانفصاليين الشيشانيين أحمد زكاييف المقيم في الخارج.

وقال قديروف خلال بث مباشر إن "أحمد زكاييف يؤيد (الدولة الإبليسية) داعش... وهو يؤيد (إمارة القوقاز) التي بايعت (الدولة الإبليسية).

وأضاف: "أتوجه بهذا الكلام إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرهما من المنظمات. إنه الإرهابي رقم واحد. سلموه لنا... وسنحاسبه وفقا للقانون".

يذكر أن أحمد زكاييف كان أحد قادة الانفصاليين في الشيشان، وقاد جماعة مسلحة خلال الفترة بين 1995 و2000.

وتولى مختلف المناصب في ما يسمى بـ "جمهورية إشكيريا الشيشانية" غير المعترف بها التي تحولت لاحقا إلى تنظيم "إمارة القوقاز" الذي بايع معظم قادته تنظيم "داعش" في 2014-2015.

وحصل زكاييف بعد مغادرته الأراضي الروسية على صفة اللاجئ والإقامة في بريطانيا. ورفضت محكمة بريطانية في 2003 طلب روسيا تسليم زكاييف لها.

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