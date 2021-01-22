ميتش ماكونيل يقترح جدولًا زمنيًا لمحاكمة ترامب فى مجلس الشيوخ

اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل جدولا زمنيا سيؤجل بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ حتى منتصف فبراير.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ماكونيل في بيان إنه أرسل اقتراحه إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.واقترح ماكونيل أن يرسل مجلس النواب لائحة الاتهام بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ في 28 يناير على أن يتم منح الرئيس السابق أسبوعين للاستعداد قبل بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ.