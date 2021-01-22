زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب أسبوعين للاستعداد للمحاكمة

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ماكونيل، في بيان له، إنه وجه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.واقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ يوم 28 يناير الجاري، ثم منح ترامب أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات.وفي حال تلبيته، سيؤجل هذا الطلب محاكمة ترامب إلى منتصف فبراير المقبل.يذكر أن مجلس النواب وافق يوم 13 يناير الجاري على مساءلة الرئيس ترامب على دوره المفترض في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير.وبالتالي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين. ولكن لم يتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن ترك ترامب منصب الرئاسة في 20 يناير.