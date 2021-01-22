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تكنولوجيا

روسيا تخطط لتوفير قدرات لصناعة صواريخ للرحلات إلى القمر بحلول 2024

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت وثائق لمركز خرونيتشيف الروسي للصناعات الفضائية أن القدرات لصناعة عناصر الصاروخ "أنجارا- آ 5 في" الذي من المخطط استخدامها لتنفيذ رحلات إلى القمر، ستكون متوفرة بحلول عام 2024.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار المركز التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية للفضاء، في وثائقه على موقع الحجوزات الحكومية، إلى أنه من المخطط لإعادة بناء وتجهيز المنشآت لصناعة مراحل الصواريخ العاملة على الوقود الهيدروجيني، والكتل القاطرة في موسكو.

ومن المقرر إعادة بناء 4 أقسام من المنشآت وإعادة تجهيز واحد منها، إضافة إلى بناء قسمين جديدين. ويتوقع تشغيل المنشأة في الربع الأخير من عام 2023، ما سيتيح "إيجاد القدرات الإنتاجية الضرورية لصناعة المنتجات النهائية، أي صواريخ "أنجارا – آ 5 في" والأجهزة القاطرة "بريز-إم" بعدد يصل إلى 10 قطعات في السنة".

وتخطط روسيا لاستخدام صواريخ "أنجارا" الثقيلة لإيصال مركبات "أوريول" إلى الفضاء، حيث ستنقل الطواقم إلى القمر.

وأعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" دميتري روجوزين عن الخطط لتنفيذ رحلة مأهولة حول القمر في 2028، وإنزال رواد الفضاء على سطح القمر في 2030.

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