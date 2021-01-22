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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

75 ألف دولار مكافأة للتعرف إلى شخص وضع قنبلتين قرب الكابيتول

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رفعت الشرطة الفدرالية الأمريكية إلى 75 ألف دولار قيمة المكافأة التي تمنح لمن يدلي بمعلومات تساعد في التعرف إلى شخص زرع عبوتين بدائيتين خلال اقتحام الكابيتول بالعاصمة واشنطن في 6 يناير.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يظهر هذا الشخص في فيديو مراقبة يضع قنبلتين خارج مبنى توجد به مكاتب الحزبين الديموقراطي والجمهوري قرب الكابيتول، مرتديا قلنسوة رمادية ويضع قفازات ووجه ملثم.

ولم تنفجر القنبلتان، لكنهما اعتُبرتا علامة على احتمال أن يكون الاعتداء على الكابيتول مخططا له من أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

ولا يستبعد محللون، بينهم مسؤول شرطة الكابيتول، أن تكون القنبلتان وضعتا لإبعاد قوات الأمن حتى يتسنى للمعتدين اقتحام الكابيتول.

ويدل إعلان مكتب التحقيقات الفدرالي على أنه لم يصل بعد إلى معلومات حول الشخص.

وكانت المكافأة تبلغ 50 ألف دولار قبل رفع قيمتها.

وتحدث مكتب التحقيقات الفدرالي خصوصا عن حذاء المشتبه به، وهو من نوع "نايكي ار ماكس سبيد تورف""، وقد أنتِج منه عدد محدود نسبيا.

ومن المحتمل تتبع مئات الأشخاص على خلفية أحداث 6 يناير التي أوقعت خمسة قتلى وخلفت صدمة في الولايات المتحدة والعالم.

ووجهت الحكومة الفدرالية اتهامات إلى أكثر من مئة شخص، وفق تعداد وضعه برنامج حول التطرف في جامعة جورج واشنطن، وهم 102 رجلا و15 امرأة قدموا من 35 ولاية أمريكية ومن العاصمة واشنطن.

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