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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. تسجيل 33 وفاة و1164 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 1152 حالة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 463 ألفا و706 حالات منذ ظهور أول إصابة في 2 مارس الماضي.

كما تم تسجيل 33 وفاة ارتفاعا من 32 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8076.

في المقابل، تماثل 1346 شخصا للشفاء من المرض في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في المغرب إلى 439301.

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