أمريكا تسعى لتمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية مع روسيا

أكدت المتحدثة باسم البيت لأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة سوف تسعى لتمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية الجديدة ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت يساكي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "لطالما كان الرئيس واضحا أن معاهدة ستارت الجديدة تعد في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. هذا التمديد يعد أكثر منطقية في ظل علاقة العداء مع روسيا في الوقت الحالي".وأضافت المتحدثة "معاهدة ستارت الجديدة هي المعاهدة الباقية فقط للحد من القوات النووية الروسية وتعد ركيزة للاستقرار الاستراتيجي بين البلدين".يذكر أن المعاهدة بين واشنطن وموسكو دخلت حيز اللتنفيذ في عام 2011 ومن المقرر أن تنتهي في فبراير المقبل.