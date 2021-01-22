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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يقر فئة جديدة فى التصنيف الوبائى لانتشار كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:19 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على إجراء تعديل في التصنيف اللوني الخاص بالأوضاع الوبائية، حيث قرروا إضافة اللون الأحمر القاتم لتحديد مناطق انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فود دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل عقب قمة افتراضية لزعماء دول التكتل: "سنكون بحاجة إلى إجراءات دقيقة لإبقاء حدودنا مفتوحة وضمان بقائنا في الأمان، يجب علينا تحسين نظام التصنيف على الخارطة لتحديد مناطق الخطر المترفع".

وذكرت فون دير لاين: "لهذا السبب نعلن إضافة فئة جديدة وهي المناطق الحمراء القاتمة، أي أراض تنتشر فيها سريعا سلالات جديدة للفيروس".

وأضحت أن كل الوافدين من هذه المناطق سيكون عليهم، خلال الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي، إجراء فحوص خاصة بفيروس كورونا قبل السفر والخضوع لحجر صحي بعد الوصول، وأضافت: "نظرا لصعوبة الأوضاع يمكن أن يتم إصدار إرشادات قطعية تحذر من كل التنقلات غير الضرورية".

وأكدت فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق بالغ من انتشار السلالات الجديدة للفيروس، مشددة على ضرورة إجراء مزيد من الفحوص وتحاليل إضافية لدراسة التحورات.

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