التايمز: الحكومة اليابانية توصلت إلى قرار بضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

نقلت صحيفة "التايمز" عن مصدر مطلع أن الحكومة اليابانية توصلت إلى قرار بضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا.وقالت الصحيفة إن "الحكومة اليابانية ستركز على استضافة الأولمبياد في طوكيو في الموعد التالي المتاح في 2032".وكان عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ريتشارد باوند، أكد يوم الأربعاء أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف هذا العام لن تلغى.يذكر أن استطلاعات رأي كشفت أن أكثر من 80 بالمئة من اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأولمبية مرة أخرى، أو إلغاءها.وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية الصيفية في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى صيف العام الحالي، بسبب الأزمة الصحية العالمية، مع استمرار تفشي فيروس كورونا الذي نشر الرعب حول العالم.