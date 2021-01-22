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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ جنوب سيناء: عجلة التنمية لم تتوقف رغم كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:58 ص
خالد فودة
خالد فودة
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أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن عام 2020 المنصرم شهد أزمات وتداعيات متتالية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا أن عجلة التنمية والتطوير لم تتوقف بجميع مدن المحافظة وبالأخص مدينة شرم الشيخ.

وقال "فودة"، خلال لقائه وفدا إعلاميا أوكرانيا بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، في إطار اللقاءات المستمرة لجميع الوفود السياحية والإعلامية لتنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، إن عام 2020 رغم ذلك شهد افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، والمدرسة اليابانية، ومتحف شرم الشيخ، بالإضافة لإنشاء محاور وطرق وتجميل وإنارة ومخطط تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

واستعرض المحافظ للوفد - الذي استضافته إحدى شركات السياحة لمدة أسبوعين بالمدينة بغرض زيارة المقاصد السياحية وتطويرها ونقلها إلى السائحين الأوكرانيين - جميع المقاصد والمقومات السياحية بشرم الشيخ ودعاهم لزيارة المتحف كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة، بالإضافة لمناطق الغوص والاستمتاع بالمقومات السياحية بالمدينة، ومدينة دهب، وسانت كاترين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تناقص على مستوى مصر، لافتا إلى أن شرم الشيخ تعتبر خالية تمامًا من إصابات كورونا، بالإضافة لجوها الرائع ومناخها المعتدل مما يجعلها مقصدًا سياحيا جميلًا آمنًا.

وحرص المحافظ خلال اللقاء على تقديم الشكر لأوكرانيا حكومة وشعبًا لدعم السياحة في شرم الشيخ وحبهم لها ومقاصدها السياحية.

ودعا المحافظ الوفد إلى نقل الصورة الحضارية الرائعة لمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية الأخرى للشعب الأوكراني، متمنيًا زيادة أعداد الوفود الأوكرانية لشرم الشيخ.

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