برشلونة يتاهل لدور الـ16 فى كأس إسبانيا بالفوز على كورنيا بهدفين نظيفين

تأهل فريق برشلونة إلى دور الـ-16 بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على مضيفه كورنيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في إطار دور الـ-32 من الكأس.وانتهى الوقت الأصلي المباراة بالتعادل السلبي، وأضاع برشلونة ركلتي جزاء عن طريق كل من بيانيتش وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 39 و79، ليلعب الفريقان وقت إضافي وينجح برشلونة في إحراز هدفين عن طريق كل عثمان ديمبلي في الدقيقة 92 وبراثيوايت في الدقيقة 120، لينجح برشلونة في الفوز باللقاء والتأهل لدور الستة عشر.وفِي مباراة أخرى أقيمت في نفس الدور نجح أتليتك بيلباو في التاهل لدور الستة عشر بعد فوزه على فريق إيبيزا بهدفين مقابل هدف.