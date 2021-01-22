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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أيام قرطاج بمونتريال تعرض الفيلم المصرى ونس أونلاين فى دورتها الثانية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:53 ص
أيام قرطاج
أيام قرطاج
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أعلن المخرج الشاب أحمد نادر،عن أن فيلمه الروائي القصير"ونس" سيتم عرضه ضمن فعاليات الدورة الثانية من أيام قرطاج السينمائية التي تقام في مونتريال على مدار ثلاثة أيام تبدأ من اليوم"الجمعة" حتى 24 يناير الجاري.

وقال نادر مخرج الفيلم- لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن فيلم "ونس"سيتم عرضه أونلاين عبر منصة المهرجان الخاصة خلال 3 أيام الفعاليات، نظرا للظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، موضحا أن أيام قرطاج بمونتريال تنظمها مؤسسة جسور بالتعاون مع أيام قرطاج السينمائية بتونس.

فيلم"ونس"شارك للمرة الثانية في مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته ال 31،التي أقيمت بتونس في ديسمبر الماضي،كما سبق وشارك الفيلم في الدورة ال 28 من المهرجان التي أقيمت في عام 2017،وحصل على جائزة "التانيت البرونزي"لأحسن فيلم قصير.

الفيلم بطولة النجمين عبد الرحمن أبو زهرة ورجاء حسين،وتدور أحداثه في إطار إنساني حول"محمود ونبيلة" زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، وتقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن "ونس".

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