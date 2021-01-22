استقالة الحاكم العام لكندا جولى باييت

قدمت الحاكم العام لكندا، جولي باييت، وسكرتيرتها أسونتا دي لورينزو، استقالتيهما بعد مراجعة بشأن ظروف العمل في مقر الحاكمة العامة، والتي وصفت بأنها رسمت صورة "قاسية" لممثل الملكة.وكان مكتب المجلس الخاص التابع للحكومة الفدرالية قد كلف في يوليو الماضي شركة متخصصة في علاقات العمل بإعداد تقرير حول ممارسات العمل المتبعة من قبل الحاكمة العامة وسكرتيرتها مع موظفي مقر الحاكمة. جاء ذلك بعد أن ذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أنها ضايقت الموظفين شفهيا وخلقت بيئة "عمل سامة".وقالت باييت، 57 عاما، عبر تويتر: "فيما يتعلق بنزاهة مكتب نائب الملك الخاص بي ولصالح بلدنا ومؤسساتنا الديمقراطية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ينبغي تعيين حاكم عام جديد. يستحق الكنديون الاستقرار في هذه الأوقات المضطربة ".وقالت باييت إنه على الرغم من عدم تقديم شكاوى رسمية خلال فترة عملها، "ما زلت آخذ هذه الادعاءات على محمل الجد".ويشغل الحاكم العام منصب ممثل الملكة إليزابيث الثانية في كندا، حيث يظل الملك هو الرئيس الرسمي للدولة. وبموجب الدستور الكندي يمثل حاكم كندا العام ملكة المملكة المتحدة، التي هي أيضا ملكة كندا ورئيس الدولة فيها، منذ عام 1952.والحاكم العام ذو مهام فخرية بشكل رئيسي، يختاره الملك بناء على توصية من رئيس الحكومة الكندية، ومدة ولايته خمس سنوات، ويمكن لرئيس الحكومة الطلب من الملك تمديدها.وأصبحت باييت حاكمة عامة لكندا في أكتوبر 2017 خلفا لديفيد جونسون وبناءً على طلب من رئيس الوزراء جستن ترودو خلال ولايته الأولى.وباييت، 57 عاما، هي رائدة فضاء سابقة ومهندسة متخصصة في مجال الكهرباء وعلوم الحاسوب، وكانت ثاني امرأة كندية تقوم برحلة فضائية.