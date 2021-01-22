بريطانيا تمنع دخول القادمين من تنزانيا والكونغو لكبح سلالة الفيروس الجديدة

أعلنت بريطانيا أنها ستمنع القادمين من تنزانيا والكونغو، من الدخول إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الجمعة، لوقف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في جنوب أفريقيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس: "كل القادمين من الدولتين سيمنعون من الدخول ما عدا حاملي الجنسية البريطانية والأيرلندية والإقامات السارية".جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه الوفيات اليومية لكورونا في بريطانيا لمستويات جديدة وتزايد الضغط فيه على المستشفيات الحكومية.وسجلت بريطانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات بالمرض في يوم واحد الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بلغ 1820 وهي أعداد وصفها رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنها "مروعة".ورغم تزايد أعداد الوفيات إلا أن عدد الإصابات اليومية انخفض عن ذروة بلغها في الثامن من يناير برصد نحو 68 ألف حالة في يوم واحد إلى تسجيل 37892 حالة الخميس.