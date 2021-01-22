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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ينوى طلب تأجيل محاكمة ترامب

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:30 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت قناة "CBS" إن زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، ينوي تقديم اقتراح لزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، لتأجيل محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأوضحت "CBS"، استنادا إلى "مصادر متعددة مطلعة على الخطة"، أن ماكونيل عرضها على السيناتورات الجمهوريين خلال مؤتمر عبر الهاتف، مشيرة إلى أن المقترح يكمن في تأجيل بدء محكمة ترامب في إطار عملية المساءلة إلى فبراير، ما سيمنح طرفي الدفاع والاتهام أسبوعا إضافيا على الأقل للاستعداد.

وماكونيل، الذي بات يمثل الأقلية مع بدء هيمنة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لا يتمتع بحق اتخاذ القرار النهائي حول موعد بدء المحاكمة، ما يعني أن تبني الخطة يتطلب موافقة من قبل شومر.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

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